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Ökseotu felci önlüyor

Birçok faydası olan Ökseotu bitkisinin felci önlemeye yaradığı vurgulandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:37
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Ökseotu felci önlüyor

Ökseotu felci önlüyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ökseotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ökseotu felci önlemeye yaradığının bildirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÖKSEOTU NEDİR?

Ökse otu parazit olarak yetişen ve toprakta kendiliğinden ortaya çıkan bir bitkidir. Birçok kişi ökse otunu belirli kültürel geleneklerle veya süslemelerle ilişkilendirse de, çok sayıda kıtada çeşitli biçimlerde yetişir ve aslında hemiparazitik bitkileri belirli bir taksonomik düzende kapsayan geniş bir terimdir. Hemiparazitik bir bitki, konakçı bir ağaca veya çalıya tutunur, dallara nüfuz eder ve beslenmek için besin ve su emer. Bu parazitik davranış, birçok türün ve ökse otu türlerinin en birleştirici özelliğidir.

ÖKSE OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR?

-Ökse otu boğaz ağrısı, öksürük ve bronşiyal iltihaplanma durumlarında tahrişi yatıştırır.
-Göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissini azaltmaya yardımcı olur.
-Vücudun ve beynin aynı anda sakinleşmesini sağlayarak, astım krizlerinde görülen öksürme, hırıltılı solunum ve panik davranışlarının engellenmesini sağlar.
-Bu özellikleri sayesinde ökse otu epilepsi hastalığı için de eski lokman hekimler tarafından yıllar boyunca ilaç olarak kullanılmıştır.

ÖKSE OTU NASIL KULLANILIR?

İki bardak kaynar suya, 2-4 gr kuru ökseotu yapraklı dallarından veya tohumu konulur. 10 dakika bekletilir.

Günde 2-3 bardak içilir, belli aralıklarla yıl boyu içmeye devam edilir. Ya da bitki-tohum toz haline getirilir, günde 1-1.5 gr içilir.

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