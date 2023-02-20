Faydaları saymakla bitmeyen eşek dikeni bitkisi karaciğer hastalıklarına birebir

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eşek dikeni bitkisinin faydaları dikkat çekti.

EŞEK DİKENİ BİTKİSİ NEDİR?

Doğada hemen hemen her yerde büyüyebilen, dokunması cesaret isteyen eşek dikeni, papatyagiller ailesindendir.

EŞEK DİKENİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Karaciğeri korur

-Kansere karşıdır. Anne sütünün artması konusunda önerilebilir

-Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur

-Kemik sağlığını korur

-Romatizma hastalıklarına iyi gelir

-Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde beyin sağlığını korur. Alzheimer ve parkinson riskini azaltır. Kolesterol düşürücü etkisi bulunur

-Vücudun zehirli atıklardan arınması konusunda önemli görev görür.

-Vücuttaki fazla yağların yakılmasına olanak tanır. Fazla kilolardan kurtulma şansı tanır.

EŞEK DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Eşek dikeni tohumu bal ile karıştırılarak yenilebilir. Bu karışım bronş ve boğaz temizliğinde etkilidir. Bir yemek kaşığı balla bir yemek kaşığı öğütülmüş eşek dikeni tohumu karıştırılır ve macun kıvamına getirilir. Bu macundan günde bir tatlı kaşığı tüketilir. Tohumlar haşlanarak salatalara da katılır. Ayrıca yoğurt ile karıştırılarak da tüketilir. Eşek dikeni tohumundan yağ da elde edilebilmektedir. Deve dikeni tohumu yağı ağrılı bölgeye uygulanır ve böylelikle ağrı ortadan kalkar. Deve dikeni tohumu çayı ağrı olan bölgeye sürülerek ağrının azalmasına yardımcı olur.

Deve dikeni, tohumlarında silymarin olarak adlandırılan bir madde barındırmaktadır. Bu madde tohumlarında olduğu için sadece tohumları kullanılmakta, yaprağı ve diğer bölümleri kullanılmamaktadır.

EŞEK DİKENİ TOHUMU ÇAYI YAPILIŞI:

Bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı eşek dikeni tohumu eklenir ve 5 dakika demlenir. Ardından süzülerek içilir.

Bu çay aç karnına ve yemeklerden önce içilir. Günde bir defa tüketmek yeterli olacaktır.