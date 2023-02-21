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Sihir gibi etki ediyorlar. Bu bitkilerin bir tek ölüme çaresi yok

Dozunu kaçırılmamasının vurgulandığı 9 mucizevi bitkinin birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:45
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Bu bitkilerin bir tek ölüme çaresi yok

Sihir gibi etki ediyorlar. Bu bitkilerin bir tek ölüme çaresi yok
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. 9 mucizevi bitkinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

İşte 9 mucizevi bitki…

ZERDEÇAL

Zerdeçalın faydalarını sıralarsak; artrit gibi iltihaplı hastalıkların neden olduğu ağrıları azaltmaya, kanseri önlemeye, DNA mutasyonlarını durdurmaya ve pek çok cilt hastalığının tedavisine yardımcıdır.

GİNGKO

Gingkonun faydalarını sıralarsak; demans, Alzheimer, göz sağlığı, iltihap iyileştirme, şeker hastalığı, kemik iyileşmesi, kaygı ve depresyona iyi geliyor.

GECESAFASI YAĞI

Gecesefası yağının faydaları; PMS, hafif cilt hastalıkları, göğüs ve meme ağrısı, menopoz, iltihaplar, diyabetiknöropati, Multipl skleroz, PCOS, kan basıncı olarak sıralanabilir.

EKİNEZYA

Ekinezyanın faydaları; soğuk algınlığı, bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilmesidir. Ayrıca bağışıklığı artırmaya yardımcıdır.

ÇAY AĞACI YAĞI

Akne, ayak mantarı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları, iltihaplı cilt hastalıkları için faydalı olduğuna inanılıyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜ

Üzüm çekirdeği özünün faydaları arasında kanseri önleyici, LDL kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olması, bacak damar dolaşımına yardım etmesi, ödemi azaltması ve kan basıncını dengelemesi geliyor.

KETEN TOHUMU

Keten tohumunu tüketmenin en iyi yolu yulaf ezmesi, mısır gevreği, salataya serpilmesi, ev yapımı ekmek ve hamur işlerinde kullanılmasıdır. Keten tohumu olduğu gibi tüketebileceğiniz gibi doğal tabletler, yağ ve un şeklinde de bulabilirsiniz.

PAPATYA

Dünya çapında günde 1 milyon bardaktan fazla tüketilen papatya çayı yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği ile biliniyor. Sıvı, kapsül ve tablet olarak da üretiliyor.

LAVANTA

Anksiyete ve kaygıya karşı etkili. Ayrıca ruh halini düzenleme ve bilişsel performansı etkileme gibi faydaları bulunuyor. Uykuya dalmayı da kolaylaştırıyor.
Aroma terapide de kullanılmaya başlanan lavanta yağının seyreltilerek cilde uygulanması da mümkün. Ayrıca iltihap önleyici etkisi keşfedildi.

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