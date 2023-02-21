Sihir gibi etki ediyorlar. Bu bitkilerin bir tek ölüme çaresi yok

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. 9 mucizevi bitkinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.
İşte 9 mucizevi bitki…
ZERDEÇAL
Zerdeçalın faydalarını sıralarsak; artrit gibi iltihaplı hastalıkların neden olduğu ağrıları azaltmaya, kanseri önlemeye, DNA mutasyonlarını durdurmaya ve pek çok cilt hastalığının tedavisine yardımcıdır.
GİNGKO
Gingkonun faydalarını sıralarsak; demans, Alzheimer, göz sağlığı, iltihap iyileştirme, şeker hastalığı, kemik iyileşmesi, kaygı ve depresyona iyi geliyor.
GECESAFASI YAĞI
Gecesefası yağının faydaları; PMS, hafif cilt hastalıkları, göğüs ve meme ağrısı, menopoz, iltihaplar, diyabetiknöropati, Multipl skleroz, PCOS, kan basıncı olarak sıralanabilir.
EKİNEZYA
Ekinezyanın faydaları; soğuk algınlığı, bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilmesidir. Ayrıca bağışıklığı artırmaya yardımcıdır.
ÇAY AĞACI YAĞI
Akne, ayak mantarı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları, iltihaplı cilt hastalıkları için faydalı olduğuna inanılıyor.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜ
Üzüm çekirdeği özünün faydaları arasında kanseri önleyici, LDL kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olması, bacak damar dolaşımına yardım etmesi, ödemi azaltması ve kan basıncını dengelemesi geliyor.
KETEN TOHUMU
Keten tohumunu tüketmenin en iyi yolu yulaf ezmesi, mısır gevreği, salataya serpilmesi, ev yapımı ekmek ve hamur işlerinde kullanılmasıdır. Keten tohumu olduğu gibi tüketebileceğiniz gibi doğal tabletler, yağ ve un şeklinde de bulabilirsiniz.
PAPATYA
Dünya çapında günde 1 milyon bardaktan fazla tüketilen papatya çayı yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği ile biliniyor. Sıvı, kapsül ve tablet olarak da üretiliyor.
LAVANTA
Anksiyete ve kaygıya karşı etkili. Ayrıca ruh halini düzenleme ve bilişsel performansı etkileme gibi faydaları bulunuyor. Uykuya dalmayı da kolaylaştırıyor.
Aroma terapide de kullanılmaya başlanan lavanta yağının seyreltilerek cilde uygulanması da mümkün. Ayrıca iltihap önleyici etkisi keşfedildi.