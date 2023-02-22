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Sinirli ot bitkisinin yararları nelerdir?

Ülkemiz ve dünyanın birçok yerinde kendiliğinden yetişebilen bir bitki türü olan Sinirli otun yararları şaşırtıyor. İşte, Sinirli otun ilginç yararları…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 06:53
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Sinirli otun yararları nelerdir?

Sinirli ot bitkisinin yararları nelerdir?
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Uzun yıllar yaşayabildiği için “ölümsüzlük otu” diye de anılan Sinirli ot 7 cm ve 90 cm arasında boylarda da görülebiliyor. Dar yapraklı sinirli ot ve geniş yapraklı sinirli ot olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Bitkinin yapraklarının rengi koyu tonlarda yeşil ve şekil olarak mızrağa benziyor.

Sinir otu sulak yerlerde ve besleyici maddelerden zengin yamaçlarda, yol kenarlarında ve kırlarda yetişir. Mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam ormanlarında, çayırlarda, su kenarlarında ve bataklıklarda bile bu bitkiye rastlamak mümkün. Toprak ve iklim seçme sorunu olamayan sinir otu, evde bir saksı içinde bile kolayca yetiştirilebilir. Tohumlarını saksıya ekip bol su vermeniz yeterli olacaktır.

SİNİRLİ OTUN YARARLARI

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan sinir otu, defne yaprağı gibi vücudun demir ihtiyacını karşılamak için de gerekli içeriğe sahip bir bitki.
Öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, nefes darlığında tedavi amaçlı kullanılması sinirli otun yararları arasında başı çekiyor. Peki, diğer yararları neler? İşte o yararları:

Tek başına zayıflatıcı etkisi olmasa da sinirli ot, vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde zayıflamaya destek niteliğinde bir bitkidir.

Sinir otu bitkisinin yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi ciltteki lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Sinir otu tohumları, kozmetik ve dondurma endüstrisinde kalınlaştırıcı olarak kullanılır.
Vücutta oluşan yaraları iyileştirici özelliği vardır.

Sinirli ottan yapılan çayın tansiyon düşürücü etkisi bulunur.

Ayak parmaklarında oluşan pişiklere ve böcek sokmalarından kaynaklanan şişkinliklere iyi geldiği bilinmektedir.

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