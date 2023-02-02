2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İlaçsız öksürük tedavileri. İşte öksürüğe iyi gelen denenmiş tarifler

İlaçsız öksürük tedavileri. İşte öksürüğe iyi gelen denenmiş tarifler

Öksürüğe iyi gelen yöntemler ortaya çıktı. Kış aylarında, üşütmeye bağlı olarak kesilmeyen öksürük tedavisi için ilaç kullanmadan bitkisel yollarla öksürük tedavisi yapmanın mümkün olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:37
Takip Et

Öksürüğe iyi gelen denenmiş tarifler

İlaçsız öksürük tedavileri. İşte öksürüğe iyi gelen denenmiş tarifler
+
Aa
-

Halk TV’de yer alan habere göre; Her bitkinin çayı olmaz bitkinin sıcağa dayanıklı olması gerekiyor aksi halde kaynatıldığında zehirlenmeye dahi neden olabilecek bitkilerin olduğu bildirildi. Kolayla bulunabilen, çocukların da rahatlıkla içebileceği ya da yiyebileceği yöntemlerle kendi tedavinizi yapabilirsiniz. Bu bitkiler içerisindeki bileşenler, boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı bir özelliğe de sahip. Ancak şunu unutmamak gerekiyor tedavi amacıyla içilen bitki çaylarına şeker ilave etmek bitkinin etkisini azaltıyor ve şeker yüklemesine neden oluyor. 

Dut Kurusu Suyu

Beyaz dut kurusu, kuru olarak tüketilebileceği gibi 5 dakika kaynatıp suyu ılık olarak da içilebiliyor. Gece öksürükleri için iyi bir tedavi olan dut kurusu suyunun içine bir adet karanfil de atılarak keskin tadı aromalı hale getirilebilir.

Hatme Çiçeği

Çok eskiden beri süregelen ve aile büyüklerinin her zaman söylediği “hatme çiçeği” özellikle öksürük için sihirli bir bitkidir. Kaynayan sütün içine atılan bitkinin kırmızı yaprakları 2-3 dakika kaynatıldıktan sonra süt süzülerek hafif ılınınca içiliyor. Çocukların da bitkinin tatlı aromasıyla severek içebileceği bu sağlıklı içeceği mutlaka deneyin.

Ekinazya

Papatya ailesinden bir bitki olan ekinezya soğuk algınlığıyla savaşmak için kullanılır. Artan öksürüklerde günde iki bardak kaynatılarak içilen ekinezya çayı ile daha rahat nefes alacaksınız.

Tüm çayların içine kekik, nane, zencefil ve tarçın katarak bitki çaylarınızı daha da etkili hale getirebilirsiniz.

Ayva yaprağı

Ayva yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılır. Ayvanın çiçek ve yaprak kısımları demleyerek, hatta kabuğunu soyup kış çayı ile karıştırarak demleyebilirsiniz. Kuru ayva yapraklarını 15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 5 dakika demleyerek günde 2 fincan içtiğinizde boğasınızdaki rahatlamayı hissedeceksiniz. Ayrıca ayvayı ıhlamurla karıştırarak ve bal ekleyerek de muhteşem bir boğaz yumuşatma tedavisi uygulayabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Karamollaoğlu Uysal'ı ziyaret etti
﻿Karamollaoğlu Uysal'ı ziyaret etti
﻿Karamollaoğlu Uysal'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.