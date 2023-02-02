İlaçsız öksürük tedavileri. İşte öksürüğe iyi gelen denenmiş tarifler

Halk TV’de yer alan habere göre; Her bitkinin çayı olmaz bitkinin sıcağa dayanıklı olması gerekiyor aksi halde kaynatıldığında zehirlenmeye dahi neden olabilecek bitkilerin olduğu bildirildi. Kolayla bulunabilen, çocukların da rahatlıkla içebileceği ya da yiyebileceği yöntemlerle kendi tedavinizi yapabilirsiniz. Bu bitkiler içerisindeki bileşenler, boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı bir özelliğe de sahip. Ancak şunu unutmamak gerekiyor tedavi amacıyla içilen bitki çaylarına şeker ilave etmek bitkinin etkisini azaltıyor ve şeker yüklemesine neden oluyor.

Dut Kurusu Suyu

Beyaz dut kurusu, kuru olarak tüketilebileceği gibi 5 dakika kaynatıp suyu ılık olarak da içilebiliyor. Gece öksürükleri için iyi bir tedavi olan dut kurusu suyunun içine bir adet karanfil de atılarak keskin tadı aromalı hale getirilebilir.

Hatme Çiçeği

Çok eskiden beri süregelen ve aile büyüklerinin her zaman söylediği “hatme çiçeği” özellikle öksürük için sihirli bir bitkidir. Kaynayan sütün içine atılan bitkinin kırmızı yaprakları 2-3 dakika kaynatıldıktan sonra süt süzülerek hafif ılınınca içiliyor. Çocukların da bitkinin tatlı aromasıyla severek içebileceği bu sağlıklı içeceği mutlaka deneyin.

Ekinazya

Papatya ailesinden bir bitki olan ekinezya soğuk algınlığıyla savaşmak için kullanılır. Artan öksürüklerde günde iki bardak kaynatılarak içilen ekinezya çayı ile daha rahat nefes alacaksınız.

Tüm çayların içine kekik, nane, zencefil ve tarçın katarak bitki çaylarınızı daha da etkili hale getirebilirsiniz.

Ayva yaprağı

Ayva yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılır. Ayvanın çiçek ve yaprak kısımları demleyerek, hatta kabuğunu soyup kış çayı ile karıştırarak demleyebilirsiniz. Kuru ayva yapraklarını 15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 5 dakika demleyerek günde 2 fincan içtiğinizde boğasınızdaki rahatlamayı hissedeceksiniz. Ayrıca ayvayı ıhlamurla karıştırarak ve bal ekleyerek de muhteşem bir boğaz yumuşatma tedavisi uygulayabilirsiniz.