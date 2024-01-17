Öksürük kaburgayı bile kırabiliyor

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Öksürük kaburgayı bile kırabiliyor
Mevsim kış özellikle soğuk havalarda artan öksürük şikayetleri had safhada. Peki, öksürüğün zararları neler? İşte ayrıntılar...

Öksürük, vücudun solunum yollarını temizlemeye yardımcı olan doğal bir refleks. Ancak sürekli ve şiddetli öksürük, bazı olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Öksürüğün zararları ise şöyle...

Baş ağrısı, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir.

Boğaz ağrısı ve ses kısıklığına yol açabilir.

Bulaşıcı bir hastalık söz konusuysa, fiziksel izolasyon gerekebilir.

Uykusuzluğa neden olabilir ve geceleri rahatsız edici olabilir.

Göğüs ağrısına yol açabilir.

Psikolojik etkiler ortaya çıkarabilir ve sosyal aktivitelerde kısıtlılık hissine neden olabilir.

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) durumunu kötüleştirebilir.

Enerji azalmasına ve günlük faaliyetlerde zorlanmaya yol açabilir.

Özellikle yaşlılarda kaburga kırılmasına neden olabilir.

Eğer öksürük 8 haftadan uzun sürüyorsa, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

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