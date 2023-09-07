Öksürükle başı dertte olanların dikkatine

Editör: Naim Arıoğlu

Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketildiğinde faydalarının arttığını söylüyor. Pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketmek kronik faranjit hastalığına çare oluyor. Bu karışım sayesinde özellikle çocuklarda kış aylarında görülen öksürüğün bıçak gibi kesildiğini görünce çok şaşıracaksınız. Kuru ve balgamlı öksürüğe karşı zeytinyağlı pekmezin şifa olduğu biliniyor.

Sağlığa olan yararları ve lezzetleri ile mutfakların vazgeçilmezi olan pekmezle zeytinyağı ikilisinin karıştırıp içince öksürüğe veda edilebiliyor.

ÖKSÜRÜK ŞURUPLARINA AMAN DİKKAT

“Öksürüğün ilaçlarla kesilmesi çoğunlukla doğru değildir. Öksürük kesici ilaçlar kimi hastalıkların ön habercisi olan bu değerli belirtiyi maskeleyerek tanıda gecikmelere neden olabilir.” Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanları, bilinçsizce kullanılan öksürük şurupların zararları hakkında bilgi verdi.

Öksürük nedenleri arasında farenjit, larenjit, bronşit, zatürre, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra, astım, akciğer kanseri, reflü (mide içeriğinin yemek borusuna kaçması) ve kalp yetmezliği sayılabilir. Öksürük tedavisinde kullanılan ilaçlar, öksürük kesiciler ve balgam söktürücüler olarak ikiye ayrılır. Balgam söktürücüler, solunum yollarındaki balgamı sulandırarak daha kolay atılmasını sağlar.

Dolayısıyla, astım ve kronik bronşit gibi yapışkan balgamın hastaya sıkıntı verdiği durumlarda oldukça yararlıdırlar. Öksürüğün ilaçlarla kesilmesi çoğunlukla doğru değildir. Öksürük kesici ilaçlar kimi hastalıkların ön habercisi olan bu değerli belirtiyi maskeleyerek tanıda gecikmelere neden olabilir. Ancak, nedeni belli olan ve çok rahatsız edici, kuru öksürükler için hekimin önerisiyle bu tür ilaçlar kullanılabilir. Bunun dışında gelişigüzel öksürük kesici kullanılması, yarardan çok zarar getirebilir. Nedeni tedavi edilmediği için bu tür ilaçlarla öksürük kesilse de altta yatan hastalık ilerleyebilir. Unutulmamalıdır ki, öksürük önemli bir belirti olabilir, özellikle 2-3 haftayı aşan inatçı öksürüklerin mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

PEKMEZ VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Sızma zeytinyağı ve pekmezi eşit oranlarda bir tencereye koyarak karıştırın. Kaç gün kullanmayı düşünüyorsanız ona göre ayarlayın.

Sonra ocakta hafifçe ısıtın, boğazınızı yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Birkaç yemek kaşığı gece yatarken için, Üzerine hiçbir şey yiyip içmeyin.