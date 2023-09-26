Gece artan öksürükle başı dertte olanlar dikkat. Krizlerinize çare olacak mucize öneriler

İnsanların korkulu rüyası olan gece artan öksürük krizlerine çare olacak mucize öneriler geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gece artan öksürükle başı dertte olanlar dikkat. Krizlerinize çare olacak mucize öneriler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Gece öksürüklerin artmasının birçok nedeni olduğu biliniyor. Özellikle astım ve geniz akıntısı dahil olmak üzere bazıları gece daha da fenalaştığı bildirildi.

Kuru hava, zaten tahriş olmuş burun ve boğazı daha da kötüleştirerek gece öksürüğünüzü daha da ilerletebileceğinin altı çizildi.

Gece öksürüğünün nedenleri ve tedavisini sizler için derlendi.

GECE ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?

Yatmadan önceki akşam boyunca bol miktarda sıvı içtiğinizden emin olun; sıvılar boğazınızdaki mukusun incelmesine yardımcı olacağının altı çizildi.

Uyumadan önce kuru öksürüğü hafifletmek ve boğazınızı yumuşatmak için bir öksürük pastili önerildi.

Su veya çay gibi ılık sıvılara bal eklemenin veya sadece bir veya iki kaşık bal almanın öksürüğü azaltmada fayda sağlar.

JAMA Pediatrics'te yayınlanan bir araştırma, balın 2 ila 18 yaş arası çocuklarda gece öksürüğünü azaltmada mütevazı faydaları olduğunu buldu.

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ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDİR?

Öksürük, solunum yolları ve akciğere ulaşan yabancı maddeleri vücuttan atmaya yarayan bir reflekstir.

Koruyucu bir mekanizma olduğundan sağlık açısından gerekli ve yararlıdır. Ancak bazı durumlarda yoğun ve kronik bir hal alarak öksürük krizlerine yol açar. Doğal bir öksürme olayının dışında boğazın tahriş olması çoğunlukla öksürüğü meydana getirir.

ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDEN OLUR?

-Astım ve alerjiler

-Reflü (GÖRH)

-Solunum yolu enfeksiyonları

-Kalp yetmezliği

-İlaçlar

-Travma ve uyuşturucu kullanımından kaynaklı akciğer hasarı

-Uyku apnesi

-Amfizem

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