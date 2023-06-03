Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz

Sizler için derlediğimiz bu sözleri okuduğunuzda hayata bakış açınız değişecek…

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 1
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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Kaynayan suda yansımanızı göremezsiniz. Aynı şekilde öfke anında da gerçeği göremezsiniz. Su sakinleştiğinde berraklık gelir.

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 3

Yalnız kaldın diye toksik insanlarla bağ kurma. Sırf susadığın için zehir içmemelisin.

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 4

Yılana bin yıl bal içirmişler, yine de zehir kusmuş. Hain insan haindir, nankör insan nankör. Ne verirseniz verin değiştiremezsiniz.

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 5

Ne kadar yetenekli olursan ol, seni anlamayan bir çevren varsa asla ilerleyemezsin. Ya hayalinden vazgeçmelisin ya da çevreni değiştirmelisin.

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 6

Ölmek mi istiyorsun? Kendini denize at ve hayatta kalmak için ne kadar çırpındığını gör. Sen kendini öldürmek istemiyorsun. Sen içindeki bir şeyleri öldürmek istiyorsun.

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Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz 7

Hayatın yazılı olmayan bazı kuralları vardır; Kaybetmeyi göze aldığında kazanıyorsun. Yalnızlığınla barıştığında biri tarafından seviliyorsun. Neyi bırakırsan o sana çoğalarak geri geliyor.

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