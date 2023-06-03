Okuduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek 6 güçlü söz

Sizler için derlediğimiz bu sözleri okuduğunuzda hayata bakış açınız değişecek…
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Kaynayan suda yansımanızı göremezsiniz. Aynı şekilde öfke anında da gerçeği göremezsiniz. Su sakinleştiğinde berraklık gelir.
Yalnız kaldın diye toksik insanlarla bağ kurma. Sırf susadığın için zehir içmemelisin.
Yılana bin yıl bal içirmişler, yine de zehir kusmuş. Hain insan haindir, nankör insan nankör. Ne verirseniz verin değiştiremezsiniz.
Ne kadar yetenekli olursan ol, seni anlamayan bir çevren varsa asla ilerleyemezsin. Ya hayalinden vazgeçmelisin ya da çevreni değiştirmelisin.
Ölmek mi istiyorsun? Kendini denize at ve hayatta kalmak için ne kadar çırpındığını gör. Sen kendini öldürmek istemiyorsun. Sen içindeki bir şeyleri öldürmek istiyorsun.
Hayatın yazılı olmayan bazı kuralları vardır; Kaybetmeyi göze aldığında kazanıyorsun. Yalnızlığınla barıştığında biri tarafından seviliyorsun. Neyi bırakırsan o sana çoğalarak geri geliyor.