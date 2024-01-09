Okul bahçesindeki trafo patladı

Bartın’da bulunan Şiremir Çavuş İlkokulu’nun bahçesine, eğitimcilerin ve velilerin bütün uyarılarına rağmen 2018 yılında elektrik trafosu inşa edildi. İnşa edilen trafonun, bugün patladığı öğrenildi. Okulda felaketin kıyısından dönüldü. Trafo patladığı esnada, öğrenciler derste olduğu için can kaybı yaşanmadı.

UYARILARI DİKKATE ALMAMIŞLAR

BirGün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, Bartın Eğitim Sen yönetimi, trafonun inşa sürecinde Bartın Valisi ve İl Özel İdare Müdürlüğü ile irtibata geçirildiğini hatırlattı yaşananlara tepki gösterdi. Tüm çabalarına rağmen trafonun kaldırılmadığını belirten Bartın Eğitim Sen Yürütme Kurulu üyeleri, “Yetkililer uyarılarımıza kulak tıkadı. Korktuğumuz şey başımıza geldi” dedi.