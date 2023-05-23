Okul bahçesinin çatısı çöktü

Tayland’da şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulun bahçe çatısı çöktü. Olayda 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Okul bahçesinin çatısı çöktü

İHA
Tayland’ın Phichit eyaletinde Wat Nern Por isimli bir ilkokulun bahçesindeki metal çatı yağmurdan korunan öğrenci ve velilerin üzerine düştü.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre şiddetli yağmur ve fırtına bahçede bulunan çatının çökmesine neden oldu.

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Öğrencilerin çıkış saati olması sebebiyle okulun bahçesinde birçok velinin de bulunduğu bildirildi.

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Phichit Eyalet Valiliği adına açıklama yapan Patcharin Siri, yaşanan trajik kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Patcharin ayrıca kazadan yaralı olarak ayrılan 18 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı açıklandı.

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Yaşanan trajik kaza sonucu Tayland Meteoroloji Departmanı Kuzey Tayland bölgelerinde bu hafta için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.

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