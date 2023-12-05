Okul çevrelerinde jandarmadan denetim

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini alabilmeleri için okul çevrelerindeki denetimlerini sürüyor.

KAYNAK: İHA
Okul çevrelerinde jandarmadan denetim

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

aw092040-02.jpgBu çerçevede 120 jandarma timinden oluşan 620 personel ile 315 okul çevresinde şüpheli 2 bin 550 kişinin üst araması yapılarak Genel Bilgi Taraması uygulaması gerçekleştirildi.

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ÇEVRE ESNAFINA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Durdurulan 742 araçta arama yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlara yönelik de İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesini tanıttı.

aw092040-04.jpgŞanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin sürekli olarak yapılacağı belirtildi.

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