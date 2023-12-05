Okul çevrelerinde jandarmadan denetim

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede 120 jandarma timinden oluşan 620 personel ile 315 okul çevresinde şüpheli 2 bin 550 kişinin üst araması yapılarak Genel Bilgi Taraması uygulaması gerçekleştirildi.

ÇEVRE ESNAFINA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Durdurulan 742 araçta arama yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlara yönelik de İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesini tanıttı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin sürekli olarak yapılacağı belirtildi.