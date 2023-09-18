Okul kantinlerine denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Okul kantinlerine denetim

Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı. gerçekleştirdiği denetimlerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi.

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“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Okul kantin denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Yavrularımız ile aileleri ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Ekiplerimizin çat kapı kantin denetimleri sürüyor. Tavrımız net. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri için ekiplerimiz sürekli sahada olacak” dedi.

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