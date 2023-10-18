Okul, okulu dolandırdı. Okul müdürü tutanağı imzalamayan öğretmenin imzasını taklit etti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan ve çikolata üretimi yapan Ali Topcuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 Haziran 2023’te 2 kiloluk çikolatanın ham maddesi yandı.

Ham maddenin yanmasının ardından okul yönetimi bir tutanak tutturdu.

HalkTV’den Ali Macit’in haberine göre; Ancak tutunan tutanakta da yanan ham maddenin 2 kilo değil, 150 kilo olduğu yazıldı. Aynı zamanda tutanakta imzası bulunan Z.Ö.G, tutanaklara imza atmadı.

Okul yönetimi Z.G.Ö yerine başka birine imza attırdılar. Z.Ö.G, bunu fark edince itiraz etti ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

2 KİLO HAMMADEYİ 150 KİLO YAZDILAR

Öte yandan Z.Ö.G, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Gümüş, Savcılığa verdiği ifade de, “Biz mart ayında Şehit Serdal Şakir MTAL'den çikolata eritme kazanı aldık. Bu makine ilk çalıştırdığımızda, 2 kilo hammaddeyi yaktı. Ancak okul müdürü Zabit Yılmaz, atölye şefi Abdurrahman Korkmaz ve Müdür yardımcısı Zeynep Karabacak isimli şahıslar benim de imzamı taklit ederek makinenin 150 kg hammadde yaktığına ilişkin tutanak tutmuşlar” dedi.

‘YANDI DENİLEREK BAŞKA OKULA FATURA EDİLDİ’

Z.Ö.G’nün ifadesine göre olay, sadece sahte imza ile kalmamıştı. Z.Ö.G, okul yönetimin fazladan yazdıkları çikolata ham maddesi üzerinden para kazandığı da belirterek, “Makine malzemeyi yaktığı gerekçesi ile 150 kg çikolata hammaddesini Şehit Serdal Şakir MTAL'ye fatura edilerek bir un fabrikasından almış gibi göstermişlerdir” dedi.



Okul yönetimini iddialar hakkında aradık. İsmini vermek istemeyen bir okul yönetici, “İddialar asılsız. Şu an yürüyen bir hukuki ve adli bir süreç var. 2 Kilogram gibi bir hammadde yanması söz konusu değildi. Dediğim gibi konu ile ilgili yürüyen bir hukuki süreç var. Sonuçlanınca hep birlikte göreceğiz” dedi.