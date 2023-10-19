Portakal ilkokul öğrencisini öldürüyordu! Öğretmeni Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı

Uşak'ta görev yapan bir ilkokul öğretmeni, boğazına portakal kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Portakal ilkokul öğrencisini öldürüyordu! Öğretmeni Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda gerçekleşen olayda, sınıfta portakal yiyen bir öğrencinin boğazına portakal takıldı.Can havliyle sınıftan çıkan öğrenci, koridorda gördüğü öğretmeninden yardım istedi.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda görevli öğretmen Nilgün Aytekin Kara, boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich Manevrası ile hayata döndürdü.

Öğretmenin müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsü, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı."

portakal66.jpg

İlgili Haberler
Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Okul, okulu dolandırdı. Okul müdürü tutanağı imzalamayan öğretmenin imzasını taklit etti
Okul öncesi öğretmenin düğününden keyifli anlar
Okul öncesi öğretmenin düğününden keyifli anlar
Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakacak
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?" Gündem
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?"
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu Spor
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu Gündem
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var Dünya
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti Yaşam
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti
Juventus'tan flaş Fagioli kararı Spor
Juventus'tan flaş Fagioli kararı
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu Dünya
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu