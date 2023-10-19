Portakal ilkokul öğrencisini öldürüyordu! Öğretmeni Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda gerçekleşen olayda, sınıfta portakal yiyen bir öğrencinin boğazına portakal takıldı.Can havliyle sınıftan çıkan öğrenci, koridorda gördüğü öğretmeninden yardım istedi.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda görevli öğretmen Nilgün Aytekin Kara, boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich Manevrası ile hayata döndürdü.
Öğretmenin müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsü, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı."