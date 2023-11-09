Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme

Uşak, Eskişehir, Isparta, Konya, Adana ve Tekirdağ gibi çok sayıda ilde, sosyal medyadan 'okul önlerinde şeker şeklinde uyuşturucu satılıyor' şeklinde paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede gündem olan paylaşımlarla ilgili resmi makamlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Whatshapp grupları ve sosyal medya üzerinden yayılan iddialara ilişkin üzerine inceleme başlatıldığı ve bu inceleme sonucunda iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak adına okul çevrelerinde gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.



Adana'da Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, iddiaların asılsız olduğunu ve bu paylaşımları yapan veliler hakkında inceleme başlatıldığını, soruşturma açılacağını duyuran bir açıklama yayımladı.

Kozan Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde yapılan çalışmalarda; veliler arasında yapılan paylaşımdaki fotoğrafta, hapın üzerindeki pakette, "Şamata karışık aromalı şekerleme" ibaresi yer aldığı belirlendi. ‘Şamata karışık aromalı şekerleme’ isminde bir maddenin Türkiye’nin herhangi bir ilinde yakalamasının olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaşıldı. İlçemizde paylaşımlarda iddia edilen ürüne rastlanılmadığı gibi ülke genelinde bu şekilde bir uyuşturucu tespiti yapılmamıştır. Herhangi bir tipte bulunan veya herhangi bir usulde satışı yapılan bir uyuşturucuyu öğrenmeniz durumunda ilk yapmanız gereken, daha temiz bir Kozan için öncelikli olarak emniyet güçlerine bilgi vermeniz olacaktır. Ayrıca toplumda infial oluşturacak bu tipte haberleri paylaşmadan önce en kolay teyit mekanizması olan emniyet teşkilatına sorabilirsiniz. Bu asılsız haberleri yayan/paylaşanlarla ilgili Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan adli işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarında, "Okul önlerinde ve parklarda uyuşturucu madde satıldığı" şeklinde görüntü ve ses kayıtlarının olduğu yönündeki paylaşımların ilimiz ve tüm ülke genelinde yayıldığı bilgisi üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Bahsi geçen mesajlarda: "Merhaba arkadaşlar, bu resimlerde gördüğünüz şeker şeklinde uyuşturucu. Şekerleme adı altında çocuklara dağıtılıyormuş. Okul önlerinde satılıyormuş. Büyük küçük çocuklarımızı uyaralım lütfen!" iddialarının yer aldığı bilgisi alınmıştır.

Dolaşımda olan mesajda hapin üzerindeki pakette "ŞAMATA KARIŞIK AROMALI ŞEKERLEME" ibaresinin yer aldığı ve aynı görselin bahsi geçen uygulama yoluyla vatandaşlarımıza ulaştırıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince, iddialara yönelik yapılan araştırmada; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı TUBİM Şube Müdürlüğü'nden 'SAMATA KARIŞIK AROMALI ŞEKERLEME' isminde bir maddenin Türkiye'nin herhangi bir ilinde YAKALAMASININ OLMADIĞI ve HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI bilgisine ulaşılmıştır.

Bu asılsız haberleri yayan/paylaşanlarla ilgili 'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' (TCK m.217/A) suçundan adli işlem başlatılacaktır."