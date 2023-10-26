Okulda şok eden olay! Oğlu öğrenciyi ısırdı, babası oğlunu uyaran kadın öğretmeni dövdü

Adana’da okulda arkadaşını ısıran öğrencinin babası M.A.K., oğlunu uyaran G.S. (63) adlı kadın öğretmeni darbetti. Şikayet üzerine M.A.K. gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Okulda şok eden olay! Oğlu öğrenciyi ısırdı, babası oğlunu uyaran kadın öğretmeni dövdü

Olay, 25 Ekim'de Çukurova ilçesindeki Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. Öğretmen G.S., sınıfında arkadaşını ısıran öğrenciyi, iddiaya göre 'Kuduz musun, neden arkadaşını ısırıyorsun?' diye uyardı. Uyarının ardından dersler bitince eve dönen öğrenci, durumu babası M.A.K.'ye anlattı. M.A.K., bir gün sonra okula gidip öğretmen G.S.'yi darbetti. Hafif yaralanan G.S., ilçedeki bir hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek M.A.K.’den şikayetçi oldu. Kadın öğretmenin şikayeti üzerine M.A.K. gözaltına alındı. M.A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğretmene şiddete tepki gösteren öğrenci velileri de sabah saatlerinde okula giderek müdür ile görüşüp bilgi aldı.

arkadasini-isiran-ogrencinin-babasi-oglunu-uyaran-ogretmeni-darbetti-yenicag.jpg

arkadasini-isiran-ogrencinin-babasi-oglunu-uyaran-ogretmeni-darbetti-yenicag1.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı