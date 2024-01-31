ABD'yi şoke eden video! Babasının kesik başıyla Biden'ı tehdit etti

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ABD'yi şoke eden video! Babasının kesik başıyla Biden'ı tehdit etti
ABD, Biden yönetimi karşıtı bir adamın hükümet için çalışan babasını kafasını keserek katletmesiyle dehşete düştü. Cani evladın vahşice katlettiği babasının kesik başıyla çektiği videoda halka katliam çağrısı yapması izleyenleri şoka uğrattı.

32 yaşındaki Justin Mohn, pazartesi gecesi Pennsylvania'daki evlerinde 68 yaşındaki babası Michael'ı vahşice öldürdü. Ardından YouTube'a 14 dakikalık bir video yükleyen Mohn, babasının kesik başını bir çantadan çıkarıp kameraya gösterdi ve Biden yönetimine hakaret etti.

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Katil, kendisini mesih olarak gören ve başkan olmasını isteyen birçok insan olduğunu iddia etti. Ayrıca akrabalarına da Biden yönetimi için çalışan herkesi öldürmeleri için çağrıda bulundu.

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Katledilen baba Michael Mohn ve eşi Denice

ABD yönetiminin üst düzey yetkililerini öldürenlere 1 milyon dolar ödül vereceğini söyleyen ve ABD'de bir "komünist komplo" olduğunu ileri süren adam, "Şu an elimde bunun için 10 milyon dolar var ama daha fazlasına ihtiyacım var. Umarım Amerikalılar bu hain yönetime karşı vatanseverlikle mücadele ederler" dedi.

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'BABAM CEHENNEME GİTTİ'

Mohn, Biden yönetiminin göçmen politikaları ve ekonomik kriz yüzünden ülkeyi batırdığını söyledi. "Federal hükümete karşı şiddet dışında başka çare yok. Bu Mike Mohn'un kafası. 20 yıldan fazla bir süredir federal hükümet için çalıştı ve benim babamdı. Ama şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak cehenneme gitti" diye konuştu.

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Mohn Ailesi... Baba ve katil oğlu Justin en sağda yan yana

Dehşet verici video, YouTube'da saatlerce kaldırılmadı ve ülkede büyük yankı uyandırdı. Öldürülen babanın kafasız cesedi ise evin banyosunda bulundu.

Justin Mohn, cinayetten sonra evden 2 saat uzakta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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