Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokulda devreye giren alarm, mahalleliyi korkuttu. Yangın korkusuyla ekiplere haber verilirken, alarmın elektrik problemi sebebiyle devreye girdiği tespit edildi.

KAYNAK: İHA
Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1063 sokak üzerinde bulunan ilkokulda meydana geldi.

Okulda alarm sesini duyan mahalleli yangın korkusuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, okulun kapsının kilitli olduğunu ve herhangi dumanın olmadığını fark etti. Okulun kapıları kilitli olması sebebiyle durum görevliye bildirildi. Görevlinin gelmesiyle beraber kapılar anahtarla açıldı.

İtfaiye ekipleri okulda yaptığı incelemede yangına dair bulguya rastlamadı.

Alarm sisteminin elektrik problemi sebebiyle devreye girdiği tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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