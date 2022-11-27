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Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuk köpeklerden kaçarak son anda kurtuldu, o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 05:31
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Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı

Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı
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Olay, 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde meydana geldi. Okul dönüşünde kaldırımda yürüyen çocuğa, sokak köpekleri saldırdı.

Çocuk, kendisine saldıran köpeklerden kaçarak kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırması yer aldı. (İHA)

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