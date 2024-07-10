Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Virginia Valisi Glenn Youngkin'in bu konudaki kararnamesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen araştırmaların ders sırasında cep telefonu kullanan öğrencilerin eğitim performanslarının olumsuz etkilendiğini ve notlarının düştüğünü ortaya koyduğu vurgulandı. Ayrıca, öğrencilerde ruh sağlığı sorunlarının cep telefonu ve sosyal medya kullanımıyla ilişkili olarak arttığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, eğitim öğretim saatlerinde öğrencilerin cep telefonu kullanımının kısıtlanması veya yasaklanmasıyla ilgili adımların atılacağı bildirildi. Virginia Eğitim Birimi Sözcüsü Todd Reid, valiliğin belirlediği yönetmeliklerin okullarda Ocak 2025'e kadar uygulanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu karar, California'nın Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından da benimsenmiş, öğrencilerin eğitim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya kullanımını yasaklayan bir karar haziran ayında onaylanmıştı.