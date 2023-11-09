Okullarda ilk ara tatil yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 haftalık ilk ara tatiline yarın başlıyor.

KAYNAK: AA
Okullarda ilk ara tatil yarın başlıyor

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

20 KASIM'DA DERS BAŞI

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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