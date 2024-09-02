Okulların açıldığı gün facia! Öğretmen 7 yaşındaki öğrenciyi ezdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Okulların açıldığı gün facia! Öğretmen 7 yaşındaki öğrenciyi ezdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, Saray Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda gerçekleşti. Okulda görev yapan öğretmen Banu Kaya, otomobiliyle okulun bahçesine giriş yaparken, uyum haftası nedeniyle okula gelen küçük öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

Ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Miray hayatını kaybetti.

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Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek acılı baba Yakup ve anne Eda Arslan'a başsağlığı diledi.

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İFADESİ ALINACAK

Olayla ilgili olarak öğretmen Banu Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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