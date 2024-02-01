Okulların açılmasına geri sayım başladı. Uzmanından salgınla ilgili kritik uyarı geldi

Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Bu enfeksiyonlardan korunmak için Kovid-19 salgınında olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor.

Uzmanlar, okulların açılmasıyla birlikte bu tür hastalıkların daha da yaygınlaşabileceği konusunda uyarıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yeşil, solunum yolu enfeksiyonlarının nasıl bulaştığını ve nasıl tedavi edildiğini anlattı.

Dr. Yeşil, “Solunum yolu enfeksiyonları, burun, boğaz, akciğer ve sinüsleri etkileyen bakteri veya virüs kaynaklı hastalıklardır. Kış mevsiminde daha sık görülür. Virüsler, polikliniklerde daha çok karşılaştığımız etkenlerdir. Bu hastalıklar, kalabalık ve kapalı yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kreşlerde, cezaevlerinde, kahvehanelerde gibi yerlerde çok rahat bulaşır. Bulaşma, öksürük gibi partiküllerin havaya saçılması veya yakın temas yoluyla olur. Bu hastalıklardan korunmak için ellerimizi sık sık sabunla yıkamalı, kalabalık yerlerden kaçınmalı ve cerrahi maske takmalıyız. Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle temas etmemeli, hasta ziyaretlerini ertelemeliyiz. Tedavide, antibiyotik kullanımı çok nadiren gerekir. Doktorlarımızdan antibiyotik yazmasını istememeliyiz. Yanlış kullanım, hem insan sağlığına zarar verir, hem de direnç gelişmesine yol açar. Destekleyici tedavi, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek alışkanlıklar, beslenme, spor, C vitamini, bol su içmek, vitamin takviyesi almak çok daha önemlidir. Bu şekilde, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha dirençli ve korunaklı olabiliriz” dedi.

Dr. Yeşil, Türkiye genelinde vaka sayısının arttığını, Muğla’da da durumun ciddi olduğunu belirtti. Dr. Yeşil, “Türkiye’de vaka sayısının yükseldiği herkesin bildiği bir gerçek. Muğla’da da durum çok iyi değil. Polikliniklerimize, acil servislerimize solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle gelen hastalar çok fazla. Yakında okullar açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte, bu hastalıkların daha da yayılma riski var. Bu durum, özellikle yaşlılar, şeker hastaları, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı, nörolojik hastalığı olanlar, kemoterapi görenler, organ nakli olanlar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için çok tehlikeli. Bu hastalar, solunum yolu enfeksiyonlarını sağlıklı insanlar gibi hafif atlatamazlar. Yoğun bakıma kaldırılmaları, destek tedavisi almaları gerekebilir. Bu yüzden, bu hastaların çok dikkatli olması lazım” dedi.