Okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimleri başladı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik ilk denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni eğitim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla harekete geçen ekipler, çocukların sağlığını korumak ve velilerin kantinlerde satılan gıdalar konusundaki endişelerini gidermek amacıyla ilçe genelindeki okullarda sıkı denetimlere başladı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri; kantinlerdeki temizlik şartlarını, ürün fiyat etiketlerini, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini, hijyen sertifikalarını ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını titizlikle kontrol etti. Denetimler sırasında öğrenciler için sakıncalı olabilecek ürünler ve gıda malzemeleri de dikkatle incelendi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlığını ilgilendiren konularda hiçbir taviz vermeden denetimlere devam edeceklerini vurguladı. Eğitim-öğretim yılı boyunca ilçe genelindeki tüm okullarda düzenli aralıklarla denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.