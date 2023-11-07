Okulların tatil olacağı tarih belli oldu. 19 milyon öğrenci için geri sayım başladı

Haber7'de yer alan bilgilere göre, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 11 Eylül'de dersbaşı yaptı. Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.