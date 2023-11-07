Okulların tatil olacağı tarih belli oldu. 19 milyon öğrenci için geri sayım başladı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Okulların tatil olacağı tarih belli oldu. 19 milyon öğrenci için geri sayım başladı

Haber7'de yer alan bilgilere göre, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 11 Eylül'de dersbaşı yaptı. Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

rrrr.jpg

tatil.jpg

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
SGK ve Bağ-kur emeklileri dikkat! Maaş ödeme tarihi değişti Ekonomi
SGK ve Bağ-kur emeklileri dikkat! Maaş ödeme tarihi değişti
ABD askerleri Irak ve Suriye'de 38 kez hedef alındı Dünya
ABD askerleri Irak ve Suriye'de 38 kez hedef alındı
Ersan Şen'den Özgür Özel'e Selahattin Demirtaş tepkisi Gündem
Ersan Şen'den Özgür Özel'e Selahattin Demirtaş tepkisi
Kediyi poşete koyup tekmeleyerek öldürdü. Vicdansız mahlukat ne istedin ufacık hayvandan Gündem
Kediyi poşete koyup tekmeleyerek öldürdü. Vicdansız mahlukat ne istedin ufacık hayvandan
Gazeteci Cihan Güner’den Tolga Sağ’a ‘aç kal, alçalma’ çıkışı Gündem
Gazeteci Cihan Güner’den Tolga Sağ’a ‘aç kal, alçalma’ çıkışı
Görme engelli kız beşinci kattan düşerek ağır yaralandı Gündem
Görme engelli kız beşinci kattan düşerek ağır yaralandı
Kaçak silah operasyonu Gündem
Kaçak silah operasyonu