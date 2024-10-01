OKX, geliştiriciler için “OKX OS”i kullanıma sunuyor

Zincir üstü ekosistemin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan küresel teknoloji şirketi OKX bugün, kapsamlı bir zincir üstü altyapı paketi olan OKX US’u kullanıma sunduğunu duyurdu. OKX Web3 Cüzdan platformunun ardındaki teknoloji yığınlarını erişime açan bu lansman ile birlikte, küresel geliştirici topluluğunun, hiçbir sınırlama olmaksızın 100’den fazla zincir üzerinde hızlı bir şekilde uygulama geliştirip ölçeklendirmesi mümkün olacak.



OKX OS; cüzdanlardan oyunlara ve DEX’lere kadar sorunsuz zincir üstü deneyimler oluşturmak amacıyla kapsamlı bir araç seti, yazılım geliştirme kitleri (SDK’lar) ve API’ler sunmaktadır ve teknoloji, hâlihazırda yüzlerce proje tarafından kullanılmakta olup günlük olarak 400 milyonu aşkın API çağrısı işleyebilmektedir. EVM ağları, UTXO zincirleri ve Bitcoin ile Solana gibi popüler homojen zincirler de dâhil olmak üzere 100’ün üzerinde zinciri destekleyen araç seti, geliştiricilerin farklı ekosistemlerden yararlanmalarına ve diledikleri zincir üzerinde geliştirme yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

OKX’in Pazarlama Direktörü Haider Rafique, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“OKX OS ile milyonları zincir üstü dünyada bir araya getirmemizi sağlayan teknoloji yığınlarını erişime açıyoruz. Sektördeki en kapsamlı araç setini sunarak geliştiricilerin diledikleri zincirde hızlı bir şekilde ölçeklendirilebilen uygulamalar geliştirmelerini mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Benzersiz çoklu zincir desteği, gelişmiş API’ler ve birleştirilmiş likidite sunarak, geliştiricilerin fikirlerini daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve sınırsız bir şekilde hayata geçirmeleri için onlara güç veriyoruz. Giderek büyümekte olan geliştirici topluluğumuzun, bu güçlü araçlardan yararlanarak yeni nesil zincir üstü yenilikleri yeniden nasıl tasarlayacaklarını görmeyi heyecanla bekliyoruz.”

Zincir üstü ekosistemde yenilikçiliği teşvik eden OKX OS araçlarından hâlihazırda Tomo Wallet, Zerion, Blade of God, Gravity ve DuckChain gibi pek çok proje yararlanmaktadır.

Geliştiriciler OKX OS’i ücretsiz olarak hemen kullanmaya başlayabilirler. Lansmanın ardından, zincir üstü yenilikçiliği teşvik etmek ve OKX OS geliştirici topluluğunun büyümesine ivme kazandırmak amacıyla OKX, geliştirici destek programları, küresel buluşmalar ve hackathon’lar da sunmayı planlıyor.

OKX OS hakkında daha fazla bilgi almak ve geliştirme yapmaya başlamak için https://www.okx.com/web3/build adresini ziyaret edebilirsiniz.