OKX kurumsal müşteri verileri ve varlıklarının korunması konusunda SOC 1 Tip 2 uyumluluğu elde etti

SOC 1 Tip 2 incelemesi, Amerikan Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) tarafından belirlenen katı kurallar uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeyi başarıyla tamamlaması OKX’in, kurumsal müşterilere verilerinin korunmasına yönelik politika ve prosedürlerinin etkili ve en iyi uygulama örnekleriyle uyumlu olduğu konusunda güvence vermektedir.

OKX’in müşterilerin verilerini ve varlıklarını korumaya yönelik temel politika ve prosedürlerinden bazıları şöyle:

Gelişmiş şifreleme teknolojileri ve titiz erişim kontrol prosedürleri

Kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında tam rezervinin tutulduğunu onaylayan aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporları

Olası güvenlik ihlallerine karşı OKX’in hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlayan kapsamlı olay müdahale planı

Çalışanların düzenli olarak güvenlik uygulamaları konusunda eğitilmesi

Sistem arızası durumunda veri bütünlüğünü koruyan sıkı yedekleme ve kurtarma prosedürleri

OKX’in Bahamalar’daki kuruluşu (OKX Bahamas FinTech Company Limited) için SOC 1 Tip 2 incelemesi, 1 Ocak 2024 ila 31 Mart 2024 tarihleri arasında bağımsız bir denetmen tarafından gerçekleştirildi.

OKX’in Hukuk Direktörü Mauricio Beugelmans konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uluslararası tanınan SOC 1 Tip 2 incelemesini başarıyla tamamlamamız, kullanıcılarımıza güvenilir ve itibarlı bir al-sat platformu sağlama taahhüdümüze olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Müşterilerimizin verilerini ve varlıklarını korumak için küresel çapta en iyi uygulama örnekleriyle uyumlu olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem güvenlik ve şeffaflık konusunda iyileştirmelerimizi hem de güvenlik önlemlerimizin bağımsız, üçüncü taraf denetmenlerin incelemelerinden geçmeye devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

OKX ayrıca 20 Eylül 2023 tarihinde SOC 2 Tip 2 sertifikasını aldığını duyurarak OKX’in hizmetlerinin ve hassas verilerin yönetilmesinin yanı sıra veri gizliliğinin korunması taahhüdüne sadık kaldığını ortaya koymuştu.