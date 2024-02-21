OKX Mehmet Çamır’ı OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, bugün Mehmet Çamır’ın OKX Türkiye (OKX TR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel bankaları ile Türkiye Varlık Fonu’nda görev almış olan Çamır; düzenleme, finansal piyasalar, halkla ilişkiler ve denetim alanlarının yanı sıra kripto ve blok zinciri sektöründe de uzmanlığını kanıtlamış bir isim.

OKX bugün ayrıca Küresel Hukuk ve Uyum Departmanı Başkanı Mauricio Beugelmans’ın da OKX TR Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını duyurdu. Geçmişte Morgan Stanley’de ve ABD’nin önde gelen hukuk firmalarında yöneticilik pozisyonlarında bulunan Beugelmans, kurumsal alanda ve finans sektörlerinde 25 yılı aşkın bir hukuk deneyimine sahip.

Çamır, resmî lansman için gün sayan OKX TR’nin iş geliştirme, büyüme, uyum ve operasyon alanlarındaki çalışmalarına başkanlık edecek.

OKX Başkanı Hong Fang bu önemli gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Mehmet Çamır’ın OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı olarak aramıza katılmasından dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye’de geleneksel finans sektöründe önemli bir deneyime sahip olan ve 2016’dan bu yana dijital varlık alanında yenilikleri destekleyen Çamır’ın lider kadromuza dâhil olması, OKX için çok büyük önem taşıyor. Çamır, küresel vizyonumuzu büyüme stratejimiz bakımından çok önemli bir pazar olarak gördüğümüz Türkiye’ye yansıtmamızı sağlayacak.”

OKX TR’nin yaklaşan resmî lansmanını değerlendiren Mehmet Çamır ise; Türkiye pazarına üst düzey hizmet sunma amaçları doğrultusunda en önemli önceliklerinden birinin yerel toplulukla yakın temas kurarken OKX’in küresel deneyimini kullanarak kullanıcılara güvenlik, şeffaflık ve üst düzey müşteri hizmetleri sunmak olduğunu ifade etti ve şunları ekledi: “Türkiye, blockchain ve kripto para sektöründe bölgede çok önemli bir paya sahip olmanın ötesinde, muazzam bir yenilik ve büyüme potansiyeline sahip. OKX TR olarak, yerel kripto para ekosisteminin gelişimine ve merkeziyetsiz finansın geleceğine yön vermeyi, böylece ülkemizi bölgenin kripto ve Web3 merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz.”

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OKX Hakkında

OKX, sektörde öncü rol oynayan bir küresel kripto borsası ve yenilikçi bir Web3 teknoloji şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının işlem yaptığı OKX, dünyanın dört bir yanındaki traderlar tarafından en hızlı ve en güvenilir kripto uygulamalarından biri olarak tanınıyor.

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1, olimpiyat madalyalı Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3’e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali’nin ana ortağı.

Web3 Cüzdan platformunda ise kullanıcılarına, NFT ve metaverse dünyasını keşfederken GameFi ve DeFi tokenleriyle al-sat yapabilmelerini mümkün kılan ürün ve çözümler sunuyor.

OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı raporlarını yayınlıyor.

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