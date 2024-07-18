OKX Web3 Cüzdan yeni eklenen TON desteğiyle birlikte artık 100 blok zincirle uyumlu

Sektörde öncü rol oynayan Web3 teknoloji şirketi OKX bugün, OKX Web3 Cüzdan ürününün The Open Network’ü (TON) de desteklemeye başlayarak uyumlu blok zincir sayısını 100’e çıkardığını duyurdu. Bu son gelişme ile OKX Web3 Cüzdan’ın 100 mainnet zincirindeki tokenleri destekleyen en güvenli kişisel gözetimli cüzdan olmasını sağlamıştır. OKX Web3 topluluğu artık, OKX Web3 Cüzdan’ın desteklediği zincirlerden (TON dâhil) herhangi birindeki varlıkları keşfedebilir, yönetebilir, swap ve transfer edebilir.



OKX Web3 Cüzdan, 10.000’in üzerinde dApp ile 300.000’i aşkın tokeni desteklemekte ve 400’den fazla merkeziyetsiz borsayı (DEX) bir araya getirmektedir.



OKX Web3 Cüzdan ayrıca, 100 zincirlik dönüm noktasını kutlamak adına Web3 topluluğuna özel olarak 100.000 adet NFT dağıtacak. “Centenary Milestone POAP” adı verilen hatıra niteliğindeki bu NFT’ler, OKX Drops sayfasından ücretsiz olarak mint edilebilecek.

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Global kripto cüzdan kullanıcılarının çoğu, yeni ağlara ulaşmak ve erken teşviklere erişmek için oldukça uğraştırıcı bir dizi adımı tamamlamak zorunda kalmaktadır. Popüler ve gelişen zincirlerle olan yerel entegrasyonumuz sayesinde, büyüyen kripto ekosistemlerini keşfetmek artık çok daha kolay. Bu süreci olabildiğince basit ve dolaysız hâle getirmek istiyoruz; bu hedefimize ise yerel entegrasyonlar, basit keşif ve modern bir kullanıcı deneyimi yoluyla ulaşacağız.”

OKX Web3 Cüzdan, TON desteği öncesinde NEAR, Blast ve zkLink Nova zincirlerini desteklemeye başladı. Ayrıca yakın zamanda, Uniswap Labs’ın al-sat API’lerini ürünlerine entegre etti ve Web3 oyun geliştiricileri için bir launchpad’i kullanıma sundu.