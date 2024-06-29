OKX’in 20. Aylık Rezerv Kanıtı müşteri varlıklarının 22,4 milyar USD değerinde ana varlıkla desteklediğini gösteriyor

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 27 Haziran 2024 -- Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, bugün üst üste 20’ncisini yayımladığı Aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporuna göre kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 22,4 milyar USD değerinde ana varlık bulunduruyor.

OKX, sektörde güven ve şeffaflıkta çıtayı yükseltme taahhüdünü, her ay düzenli olarak PoR raporları yayımlayan birkaç borsa arasında yer alarak gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 1,65 milyondan fazla kullanıcı, OKX’teki varlıklarının 1:1 oranında rezervlerinin tutulduğunu kontrol edip doğruladı. Bu ayın PoR raporunda 628.484 halka açık cüzdan adresi yayımladık.

Önceki PoR raporlarında olduğu gibi, OKX, platformunda en sık işlem gören 22 varlığın %100’ü aşan rezerv oranlarını korumaya devam ediyor: BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI ve BCH.

OKX’in bu ana varlıklar için mevcut rezerv oranları şu şekilde:

BTC: %104

ETH: %102

USDT: %107

USDC: %102

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai şu açıklamalarda bulundu: “Aylık rezerv kanıtı (PoR) raporlarımız, müşterilerimize varlıkları hakkında gerçek zamanlı, doğrulanabilir bilgiler sunmada ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bu raporlar, müşterilerimiz ve daha genel olarak kripto topluluğuyla açık iletişim kurma taahhüdümüzü kanıtlar niteliktedir.

Bir sonraki benimseme aşamasına geçerken devamlı olarak sunduğumuz kanıtların, sektör çapında şeffaflığa önayak olmasını amaçlıyor ve rezerv kanıtı raporlarını süresiz olarak yayımlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz.”

OKX’in PoR sürecinde Sıfır Bilgi Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (zk-STARK) teknolojisini (Vitalik’in blok zincirlerindeki hesaplamaların bütünlüğünü ve gizliliğini güçlendirme fikrine dayanan bir kriptografik kanıt teknolojisi) kullanması onu diğer borsalardan farklı kılıyor.

Bu yenilikçi teknoloji, OKX’in tuttuğu toplam varlık miktarının, isteyen herkes tarafından, kullanıcılara özel verileri açığa çıkarmadan ve bağımsız olarak doğrulamasına olanak tanıyarak gizliliği ve güvenliği artırıyor.

PoR’ın güçlü bir savunucusu olan OKX, PoR’ın kripto endüstrisinde güven ve şeffaflığı artırmadaki rolüne ilişkin tartışmalara da aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Geçtiğimiz ay, OKX Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau, DC Blockchain Summit’te PoR’ın sektörün büyümesindeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı. Ayrıca kısa süre önce OKX, OKX’in Küresel Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai ve OKX’in Pazarlama Direktörü Haider Rafique, Castle Island Ventures Kurucu Ortağı Nic Carter, Kripto Analisti ve Influencer James Parker ve Kripto Eğitmeni ve Savunucusu Joe Nakamoto gibi sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı PoR konulu bir X Spaces etkinliği düzenledi.