Olay hamle! Dursun Özbek Victor Osimhen'i satmayan Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı

Victor Osimhen ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve forvete yeni takviye peşindeki Napoli, hedefine Udinese santrforu Lorenzo Lucca’yı almıştı. Ancak İtalyan basını, Galatasaray’ın Victor Osimhen'in alternatifi olarak Lucca için devreye girdiğini öne sürdü.

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN'DE ZORLUK ÇIKARAN NAPOLI'YE ŞOK YAŞATTI

İtalyan basınında yer alan haber, "Lucca transferinde Galatasaray da devrede." başlığıyla verildi. Napoli ile Udinese arasında yapılan görüşmelerde 30 milyon euro bonservisin üzerine çıkıldığı, ancak henüz transferinin sonuçlanmamasının 24 yaşındaki oyuncunun canını sıktığı aktarıldı.

Lucca’nın öncelik verdiği mavi-beyazlılara bu transferin iki gün içinde artık sonuçlanmasını beklediği, aksi takdirde kendisiyle ilgilenen diğer kulüplere yöneleceği uyarısında bulunduğu yazıldı.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ RAHATSIZLIK VERİYOR

La Gazzetta dello Sport’a göre; Osimhen’in Galatasaray’a transferindeki karışıklık, Napoli’yi tam olarak Lucca transferine odaklanmaktan alıkoyan bir rahatsızlık unsuru olarak gösterildi.

Corriere dello Sport'a göre; Galatasaray-Osimhen transferini Lorenzo Lucca’nın Napoli’ye transferi bağlamında ele alan bir diğer yayın organı oldu. Napoli ve Galatasaray arasındaki Osimhen müzakereleri bitmek bilmeyen bir satranç oyununa benzetilirken, Lucca’nın ise bu sürece etkisi olabilecek şekilde belli bir acelecilik gösterdiğine işaret edildi.