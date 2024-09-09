Olayın aslı ortaya çıktı. Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fatih Tezcan’ın hedef gösterdiği askerin Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası doğru değildir" denildi.

Söz konusu fotoğraftaki askeri personelin, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu ifade edildi.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.

FATİH TEZCAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kim bu? Türk askeri değil mi? Sağ kolunda his kaybı mı var yoksa yüzündeki kibir eline mi vurmuş?” ifadelerini kullanmıştı.