Olaylı maçın yıldızı eski Galatasaraylı Wilfried Zaha!

MLS'te Charlotte FC, DC United'ı 1-0 mağlup etti. Oldukça gergin geçen maçta 2 kırmızı kart çıkarken, karşılaşmanın tek golünü bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha kaydetti.

MLS’te normal sezonun son maçları oynanırken Doğu Konferansı’nın yer alan DC United ile Charlotte FC karşı karşıya geldi. Karşılaşma Charlotte’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken, galibiyet golünü Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılan Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuç ile beraber Charlotte ligde iki maç sonra kazandı ve play-off yarışında hata yapmadı.

2 KIRMIZI VE 5 DE SARI KART ÇIKTI

DC United ile Charlotte FC arasında oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynadı.

Maçın 21. dakikasında kaleci Luis Barraza, ceza sahasında topa elle dokunduğu için, Aaron Herrera ise 30. dakikadaki bir ikili mücadelede Wilfried Zaha'nın yaptığı faul sonrasında rakibinin göğsüne kafasıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Charlotte’da Nathan Bryne, Wilfried Zaha ve Eryk Williamson, DC United’da ise Jackson Hopkins ve Jared Stroud sarı kart gördü.

Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı da 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

