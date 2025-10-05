Olaylı maçın yıldızı eski Galatasaraylı Wilfried Zaha!

MLS’te normal sezonun son maçları oynanırken Doğu Konferansı’nın yer alan DC United ile Charlotte FC karşı karşıya geldi. Karşılaşma Charlotte’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken, galibiyet golünü Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılan Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuç ile beraber Charlotte ligde iki maç sonra kazandı ve play-off yarışında hata yapmadı.

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

2 KIRMIZI VE 5 DE SARI KART ÇIKTI

DC United ile Charlotte FC arasında oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynadı.

Maçın 21. dakikasında kaleci Luis Barraza, ceza sahasında topa elle dokunduğu için, Aaron Herrera ise 30. dakikadaki bir ikili mücadelede Wilfried Zaha'nın yaptığı faul sonrasında rakibinin göğsüne kafasıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Charlotte’da Nathan Bryne, Wilfried Zaha ve Eryk Williamson, DC United’da ise Jackson Hopkins ve Jared Stroud sarı kart gördü.

Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı da 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi