Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde Victor Osimhen adeta dibi gördü. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbiye damga vuran isimlerden biri de Victor Osimhen oldu. Siyah-beyazlılara karşı mutlak favori olarak sahaya çıkan Galatasaray'da ilk 11'de yer alan Victor Osimhen rakip kaleye şut bile atamadı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve galibiyet serisi yine bir Beşiktaş maçıyla sona ermiş oldu.

VICTOR OSIMHEN ŞUT BİLE ATAMADI

Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden biri de Victor Osimhen oldu. Dünyaca ünlü golcü, etkisiz performansıyla tepki çekti. Rakip kaleye şutu bulunmayan yıldız golcü, 10 kez de top kaybı yaparak kariyerinin en kötü istatistiklerinden birine imza attı.

