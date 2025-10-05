Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Henüz 8. haftası oynanan Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör daha takımından ayrıldı. Sezon başında Eyüpspor'un başına geçen Selçuk Şahin, İstanbul ekibindeki görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi resmen sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada genç teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

8 MAÇTA 1 KEZ GALİP GELDİ

Selçuk Şahin, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşmasının ardından Eyüpspor'un başına geçmiş ve Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı. Şahin, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, ligde 8 hafta sonunda topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

