Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi resmen sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada genç teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

8 MAÇTA 1 KEZ GALİP GELDİ

Selçuk Şahin, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşmasının ardından Eyüpspor'un başına geçmiş ve Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı. Şahin, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, ligde 8 hafta sonunda topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

