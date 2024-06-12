Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı

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Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı

Ailesini katledip intihar eden ve Sinan ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’un yakın arkadaşı olduğu öğrenilen özel harekat polisi Veysel Öztürk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk Ankara’daki evine gelerek eşi ile tartışmıştı. Bu tartışmada beylik silahını alarak önce iki evladın ı ve eşini vurduktan sonra intihar etmişti.

Öztürk’ün Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayetinde adı geçen eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un yakın arkadaşı olduğu da öğrenilmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Öztürk’ün eşi Hasret Öztürk ve çocukları 13 yaşındaki Mustafa ile 15 yaşındaki Nisa Nur’u öldürüp intihar ettikten sonra not bıraktı.

Notta Öztürk’ün ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiğini belirttiği iddia edildi.

Olayın yaşandığı evde ise susturucu takılı silah da bulundu. Ayrıca Öztürk’ün bilgisayarı da ve cep telefonu da yanmış halde ele geçirildi.

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BOMBA İDDİALAR

Polisin Sinan Ateş cinayetinin ardından Ankara'dan Hatay'a gönderildiği ortaya çıktı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndan Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildiği iddia edildi. Mart 2024’te ise Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliği’ne atandığı belirtildi.

İddialara göre, Öztürk’ün Hatay’daki görevlendirilmesinin, Sinan Ateş cinayeti sonrası özel harekatta Kılavuz’a yakın isimleri dağıtma amacı taşıdığı aktarıldı.

Diğer yandan Öztürk’ün Kılavuz ile sosyal medyada birçok fotoğrafı bulunuyor.

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