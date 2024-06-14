Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz: Sessiz kalmamı istediler. Cezamı çekmeye hazırım

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi MHP’li Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu.

Dikkat çeken açıklamalar yapan Kılavuz savcılık ve mahkemeye çağrıda bulundu.

1 Temmuz'da görülecek duruşma ifadesinin alınmasını talep eden Kılavuz’un yakın çevresine “Savcılık ve mahkeme beni dinlesin. Soruları yanıtlamaya ve bildiklerimi paylaşmaya hazırım” dediği iddia edildi.

Kılavuz, davanın tutuklu sanıklarından Tolgahan Demirbaş ile ilgili olarak da konuştu:

Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ancak bu olaydan haberdar değildim. Onun bu işin içinde olduğunu bilmiyordum. Olay gerçekleşince, merakımdan dolayı kendisiyle görüştüm.

“CEZAMI ÇEKMEYE HAZIRIM”

MHP'li Kılavuz, “Tape kayıtları varsa ve Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa, benim onunla yaptığım görüşmeler deşifre edilsin” ifadelerini kullandı.

“SESSİZ KALMAMI İSTEDİLER”

Kendisine neden şimdiye kadar ifade vermediği ve açıklama yapmadığı sorulduğunda ise Kılavuz, bu konuda kendisine telkinlerde bulunulduğunu ve sessiz kalması yönünde talimat verildiğini belirtti.

“Adım dosyada geçmediği için ifade vermeme gerek olmadığını söylediler ve sessiz kalmamı istediler” diyen Kılavuz, “Eğer bu bir suçsa, cezamı çekmeye hazırım” şeklinde konuştu.

"TALİMAT GELDİ"

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Olcay Kılavuz'un açıklamalarını paylaştı:

Olcay Kılavuz, ısrarla kendisinin ifadesinin alınmasını istiyor, böyle bir çağrısı var. Hatta şöyle bir şey diyor, 'Ben Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm' diyor. Kendisinin iddiası bu şekilde. 'Tape kayıtları varsa, Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa ve benim onunla yaptığım görüşmeler kayıt altına alındıysa o tape'ler deşifre edilsin' diyor. Bu zamana kadar niye ifade vermedi ya da açıklama yapmadı? Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu, talimat verildiğini söylüyor. ‘Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?’ şeklinde telkinde bulunulduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini söylüyor. Olcay Kılavuz, 'Eğer bu suçsa gidip yatayım' ifadesini de kullanıyor.

"TOLGAHAN DEMİRBAŞI ÖNCE VERMEK İSTEMEDİM"

Sözcan, Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından Kılavuz'un Ayşe Ateş’i de aramak istediğini de aktardı.

Sözcan şöyle devam etti:

Ama 'Kendilerine baş sağlığı bile dilemeyin' diye talimat gittiğini söylüyor. Tolgahan Demirbaş’ın kendi evinde değil, evinin önünde gözaltına alındığını söylüyor. Polisler almaya geldiğinde ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaş’ı polislere teslim ettiğini ifade ediyor. Sinan Ateş’in öldürülmesine ailesinin de üzüldüğünü ifade ediyor ve Kendi ailesinin de 'Yazıktır, günahtır, neden öldürdüler?' diye ağladığını söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.