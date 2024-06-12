Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası. Özel harekat polisi ailesini katledip intihar etmişti

Geçtiğimiz ay Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk Ankara’daki evine gelerek eşi ile tartışmış ve ardından ailesini katledip intihar etmişti.

Öztürk ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Hazar Dost sosyal medya hesabından intihar eden Öztürk’ün Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un yakın arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan sosyal medyada da Öztürk’ün Kılavuz ile birçok fotoğrafı bulunuyor.

SİNAN ATEŞ DETAYI

Sinan Ateş cinayetinin ardından Ankara'dan Hatay'a gönderildiği ortay açıktı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndan Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildiği, Mart 2024’te ise Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliği’ne atandığı belirtildi.

İddialara göre, Öztürk’ün Hatay’daki görevlendirilmesinin, Sinan Ateş cinayeti sonrası özel harekatta Kılavuz’a yakın isimleri dağıtma amacı taşıyor.

Gazeteci’ Dost’un paylaşımı şu şekilde:

Özel Harekat polisi Veysel Öztürk, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olayın perde arkasında kalan detaylara ulaştım.

Öztürk, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşıydı. Sinan Ateş cinayetinin ardından Ankara'dan Hatay'a gönderilmişti.

Olayın yaşandığı evde susturucu takılı silahla beraber yanmış halde bilgisayar ve cep telefonu bulundu.

EGM ilk defa bir polis intiharının ardından resmi hesabından "Soruşturma başlatıldı" diye açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Özel Hareket Polisi Veysel Öztürk, 14 Mayıs'ta izinli olarak geldiği Ankara'daki evinde ailesini katledip intihar etti.

Eşi Hasret Öztürk ve çocukları 13 yaşındaki Mustafa ile 15 yaşındaki Nisa Nur’u öldürdükten sonra intihar eden Öztürk’ün intihr notu da bıraktığı öğrenilmişti.

Notta Öztürk’ün ekonomik sorunlarından bahsettiği ileri sürülmüştü. Evde bulunan dizüstü bilgisayarı ise yanmış halde bulunmuştu.