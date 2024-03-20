“Olimpik kaykay” pistiniz var mı?

Türkiye Kaykay Federasyonu, sokak ve park kaykay antrenörlüğü için, Dünya Kaykay Antrenörü Eğitim ve Akreditasyon Sistemine uygun "seviye 3 ve üstü" koçluk sertifikasına sahip bir antrenörün, kaykay milli takımının başına getirileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye'de şu an kriterlere uygun Seviye 1'in üzerinde bir antrenör bulunmuyor. Göreve başlayacak yabancı antrenör, Türkiye'de olimpik kaykayın gelişmesi ve olimpiyatlarda temsili için antrenörlere de eğitim verecek.

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“Kaykay” deyip geçmeyin, Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkını, 2017 yılında festival ve yarışma düzenleyerek açtı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kaykay parkı, uluslararası kaykay federasyonlarının belirlediği ölçülerde ve bu federasyonların gözleminde inşa edildi. Olimpik standartlarda olan bu pist, Amerika’dan özel olarak gelen 8 kişilik ekip tarafından inşa edildi. Bu tesis ile birlikte kaykay branşında olimpiyatlara sporcu göndermek adına ilk adımı atmış bulunuyoruz.” dedi.

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Bu tarihten sonra kaykay pisti yaptıran her belediye “Türkiye´nin ilk Olimpik Kaykay Parkuru’nu yaptık” diye açıklama yaptı. Üsküdar’daki pistin tanıtımına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ve binlerce genç katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda, “Üsküdar Belediyesi´nin kazandıracağı yatırımın İstanbul ve ülkemize büyük faydalar getireceğine inanıyorum." dedi. Başkan Türkmen ise yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki ülkemizde henüz bunun farkına varamadık. Bu spor, çocukların ve gençlerin kötülüklerden uzak kalması adına önemli...” diye konuştu. Bakan Kasapoğlu ve Türkmen, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 250 sporcuya kaykay dağıttı...

Türkiye Kaykay Federasyonu ise 2018 yılında kuruldu. Kurucu başkan Başkanı Sedat Çelenk 2021 yılında yaptığı açıklamada "Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki sokak stili kaykay parkı, olimpik ölçülerde bir park oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce park stilindeki parkur, sporcularımızın hizmetine sunuldu. Daha önce Bursa'da yarı olimpik parkta organizasyon yapabiliyorduk. İstanbul ve Ankara'daki parklar Türk kaykayı adına bir milattır. İki parkın yerel yönetimlere örnek olacağını ve bundan sonra illerde kaykay parklarının standartlara uygun şekilde yapılacağına inanıyorum. Sokakta çocukların tutkusu olan kaykayı popüler bir spor branşı haline getireceğiz.” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi de “Türkiye'nin en büyük kaykay pisti”ni yaptırdı. Açılışı 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan pist, Alibeyköy’de bulunan Osmanlı Parkı içerisinde ve bin 385 metrekare alana, olimpik standartlarda inşa edildi.

Habere göre “Eyüpsultan Belediyesi'nin hem amatör hem de profesyonel sporcuları yetiştirdiği, 70 metrelik pist için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanıldı.”

Haberde “1950’lerin Amerika Birleşik Devletleri’nde, karada sörf yapmaya niyetlenen gençlerin ortaya çıkardığı kaykay, bugün dünyanın her yerinde icra edilen, heyecanı bol bir aktivite.” denilerek Kalamış, Pendik, Maltepe, Avcılar, Beşiktaş meydanı, Maçka Parkı ve Beylikdüzü kaykay pistleri tanıtıldı...

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Böylece, betonlaşmanın bir sonucu olan kaykay sporunda da çağdaş medeniyetin en ön safına geçmek için gerekli hazırlıklar yapılmış oluyor! Cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı güreş, aba güreşi, mangala gibi kendi sporlarını “etnospor” olarak kabul eden Türkiye, Amerikalı gençlerin sokak sporunun olimpik spor olarak ilan edilmesine ayak uyduruyor!

Oysa Atatürk, “Türk kültürünü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız” demişti, “kendi sporlarımızı etnik spor olarak göstereceğiz” dememişti...

“Kaykay yapılmasın” demiyorum; Batı’nın beton kültürünü bile gelişme zanneden bir zihniyeti göstermeye çalışıyorum! Gerçi, asıl sebebin gençleri meşgul edecek ortam oluşturmak olduğu da itiraf ediliyor. Emeklilerini açlığa mahkûm eden bir siyaseti uygulayanlar, elbette gençlerin dikkatini başka konulara çekmeyi de planlayacaktı...