Olimpiyat Oyunları Çinli tüketicilerin spor ve moda tutkusunu ateşledi

Paris Olimpiyat Oyunları, Çin'de tenis de dahil olmak üzere çeşitli spor aktivitelerinin popülaritesini artırdı. Çinli tenisçiler yarı finallere yükseldiğinden beri, zincir tenis eğitim merkezi Rock Tennis'in sorumlusu bir kişinin söylediğine göre, kort rezervasyonlarının sayısı yarı yarıya arttı.

E-ticaret platformu Meituan'ın verilerine göre, temmuz ayında spor aktivitelerine yönelik arama hacmi haziran ayına göre yaklaşık yüzde 180 arttı. Bu durum, olimpiyatların Çin'deki spor tüketim pazarındaki teşvik edici etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Platforma göre, temmuz ayında badminton sporuna ilişkin sipariş hacmi bir önceki yıla göre yüzde 90 artarken, tenis sporlarına ilişkin grup satın alma siparişi hacmi yüzde 172 arttı.

Aynı zamanda, bu yılki Paris Olimpiyatları'nda ilk kez tanıtılan etkinlikler de ilgi gördü. Meituan verilerine göre, breakdance gibi yeni ortaya çıkan etkinlikler, Olimpiyatlardaki ilk çıkışlarından bu yana genç tüketiciler arasında popülerlik kazandı.

Breakdance için arama hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %107,8 arttı ve ilgili not ve rehberlerin sayısı %150 arttı. Temmuz ayından bu yana, kapalı tırmanma salonları için arama hacmi de bir yıl öncesine göre %62 arttı, veriler bunu gösterdi.