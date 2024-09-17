Olmayan ülkeye Türkiye’den 126 bin vatandaşlık başvurusu!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de vatandaşlar 17 bin TL asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. İşsizliğin yüzde 8,8 olduğu, üniversite mezunu nüfustaki işsizlik oranı nedeniyle ise Türkiye’de her üç gençten biri ne okuyor ne de çalışıyor.

3 ÖĞÜN SİMİT ÇAY ASGARİ ÜCRETİN % 52.93’Ü

İstanbul’da derme çatma bir evde dahi en düşük kira 15 bin TL’yi bulurken ev sahibi asgari ücretli ve emekliler için de karınlarını doyurmak büyük bir problem. Kaba bir hesap yaptığımızda 4 kişilik bir aile, 3 öğün simit çay yiyip içse aylık ortalama masrafları 9 bin TL. Bu tutar asgari ücretin % 52.93’ü, en düşün emekli maaşının ise % 72’si.

EN DÜŞÜK İSTİHDAM ORANINA SAHİP ÜLKE

Diğer taraftan Türkiye eğitimde de her geçen gün geriye gidiyor. OECD tarafından açıklanan “Bir Bakışta Eğitim” raporuna göre, lise ve üniversite mezunları bazında en düşük istihdam oranına sahip ülke Türkiye oldu. 25-34 yaş arası yetişkinlerin yüzde 30’u lise mezunu dahi değil. Raporda bu oranın 2016’da yüzde 45 olduğu belirtiliyor.

ÇAREYİ İSİMSİZ ÜLKELERDE ARIYORLAR

Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, çareyi yurtdışında gitmekte, yabancı ülkelerin vatandaşı olmakta arıyor. Ancak çoğu Avrupa Birliği ülkesinin “sığınmacı politikaları” nedeniyle vize vermediği Türkiye’de vatandaşlar artık çareyi isimsiz ülkelere “vatandaşlık” başvurularında arıyor. Hırvatistan ile Sırbistan arasında 2015’te kurulan Liberland’a Türkiye’den yapılan başvurular 2024 itibariyle 126 bini buldu.

BURDUR KADAR TOPRAĞI VAR

Hırvatistan ile Sırbistan arasında 2015’te kurulan Liberland, 7 kilometrekare toprak üzerinde yer alıyor. Burdur kadar bir alana kurulu ülke dünyanın en küçük, Avrupa’nın en genç ülkesi unvanına sahip. Ülkenin kurucu başkanı ise Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vít Jedlička.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURULAR 126 BİNİ BULDU

Tuna Nehri’nin taşkın yatağında yer alan Liberland, resmi olarak tanınmasa da dünyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 600 binden fazla ülke vatandaşı başvuruda bulundu.

2016’DA 47 BİN 2018’DE 80 BİNDİ

Türkiye’den yapılan başvurular 2016’da 47 bin, 2018’de ise, 80 bini bulmuştu.