Ölü taklidi yaparak veterinerden kurtulmak isteyen kanarya gündem oldu

Tedavi olmaktan ölü taklidi yaparak kurtulacağını düşünen kuşun videosu katledilen köpeklerden sonra binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Veteriner hekimin paylaştığı o video izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Özellikle Veteriner hekimin konuşması ve yaptığı açıklamalar, o kanarya kadar ilgi çekti.
Fenerbahçeli olduğunu söyleyen hekim “Bir Fenerbahçeli olarak sarı kanaryalara asla zarar vermem” demesi ise ilgi ile izlendi.
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