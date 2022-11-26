Ölü taklidi yaparak veterinerden kurtulmak isteyen kanarya gündem oldu

Tedavi olmaktan ölü taklidi yaparak kurtulacağını düşünen kuşun videosu katledilen köpeklerden sonra binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Veteriner hekimin paylaştığı o video izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Özellikle Veteriner hekimin konuşması ve yaptığı açıklamalar, o kanarya kadar ilgi çekti.

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen hekim “Bir Fenerbahçeli olarak sarı kanaryalara asla zarar vermem” demesi ise ilgi ile izlendi.