Ölüdeniz’e tatilci akını, uzun araç kuyruğu oluştu

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, bölgedeki trafik sorununun çözülmesi için alternatif yol projesinin devreye alınacağını belirtti.

Sezon yoğunluğu trafiği kilitledi

Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarına sahne oldu. Jandarma ekipleri, trafiği rahatlatmak için gün boyu çalıştı. Tatilciler, Belcekız ve Kumburnu Plajları’nda serinlerken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Adrenalin tutkunları ise su sporları ve yamaç paraşütü yaparak heyecan dolu anlar yaşadı.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, yoğun sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını belirterek, alternatif yol projesinin hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Yüksek sezonda trafik sürekli sıkışıyor"

Başkan Kökten, “Şu anda Ölüdeniz’de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi bir yoğunluk var. Sezon iyi başlamadı ama Temmuz ayı itibariyle yoğunluk arttı. Trafik sorunu çözülmedikçe esnaflarımıza bu yoğunluk iş olarak yansımıyor. Trafikte geçen zaman yerine çarşıda, pazarda vakit geçiren tatilciler esnaf için daha iyi olacaktır. Eskiden sadece bayramlarda yaşanan trafik yoğunluğu, son üç yıldır yüksek sezonda sürekli hale geldi” dedi.

"Yeni yol projesi ile trafik çilesine son"

Alternatif yol projesinin onaylandığını ifade eden Başkan Kökten, “Projeyi uygulayıp yolu açtığımızda bu trafik çilesinden kurtulacağız. Ölüdeniz’e çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projeyi bitirdik, izinleri aldık ve kısa bir zaman içinde ödeneği de aldıktan sonra yeni alternatif yolumuzu açıp halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.