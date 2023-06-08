Ölüm anı araç içi kamerasında. Ehliyetsiz sürücü arkadaşını öldürdü

Ankara’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazada 13 yaşındaki arkadaşı öldü. 2 çocuğun da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ölüm anı araç içi kamerasında. Ehliyetsiz sürücü arkadaşını öldürdü

İHA'nın haberine göre, kaza, 1 Haziran Günü Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FG 3650 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve elektrik bakım elemanları sevk edildi. Kazada 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, Şehit Ümit Güder Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan’da toprağa verilmişti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, aracı kullanan A.A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.A.’nın evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşini de alarak iki arkadaşı ile birlikte babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.

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