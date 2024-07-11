Ölüm balkonda uyurken yakaladı

Batman'da, balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşekten korkarak fenalaşan 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Belde Mahallesi'nde dün sabah gerçekleşti. Oturduğu evin balkonunda uyuyan Büşra, ani sağanak yağışın ve şimşeğin etkisiyle uyanıp fenalaştı.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak kalp masajı yapmaya başladı ancak Büşra yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

Büşra Ceren İmir, geçtiğimiz haftalarda Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olmuştu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da okulun sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Rektör Bahçekapılı, mesajında Büşra için derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.