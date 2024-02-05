Ölümcül hastalığa yakalandı. Ne İspanyol ne de ABD'li doktorlar çare bulamadığı hastayı Türk doktorlar 3 ayda iyileştirdi

Pişmemiş yiyeceklerden bulaşan Listeria bakterisi, Patanjali Chary'yi felçli bıraktı, ancak o pes etmedi ve harika bir iyileşme gösterdi.

Patanjali Chary, Türkiye'deki bir hastaneye yatırıldıktan sonra sadece üç ayda konuşma, yeme ve hareket etme yeteneklerini geri kazandı.

ABD'li doktorlar ve ünlü tıp kuruluşları Chary'nin iyileşmesinin iki yıl sürebileceğini söyledi, ancak 53 yaşındaki adam sadece üç ay sonra hastaneden çıktı.

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİ

Chary'nin eşi Jasmin, eşinin hastalığının 2022 yılında Paris'te yedikleri bir yemek sonucu başladığını anlattı.

Soğuk algınlığı gibi başlayan hastalık, bir gün sonra eşini felç etti.

Jasmin, ilk olarak İspanya'da bir hastaneye başvurduklarını, ancak oradaki doktorların bile tanı koyamadıklarını söyledi.

Chary, günlerce komada kaldı ve felç olduğu için yemek yiyemedi. Sadece damar yoluyla beslenebildi.

24 SAAT KESİNTİSİZ BAKIM

Mart 2023'te Türkiye'ye gelen ve burada tedaviye alınan Chary, felç yüzünden vücudundaki kasların büyük bir kısmını kaybetmişti.

Türkiye'de 24 saat boyunca bakım gören ve Haziran ayında yürümeye başlayan Chary, iyileşmesinin sebebini tamamen Türk doktorların başarısına bağladı.

Hastanede kaldığı süre zarfında personelin kendisine çok iyi davrandığını ifade eden şanssız adam, tedavisi için toplam 200 bin dolar ödediğini de ekledi.

LİSTERİA HASTALIĞI NEDİR?

Listeria hastalığı, Listeria monocytogenes isimli bir bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu bakteri, farklı gıdalarda bulunabilir ve insanlara yedikleri veya içtikleri şeylerle geçebilir.

Listerioz olarak da adlandırılan bu hastalık, genelde insanların yediği mikroorganizma içeren gıdalardan kaynaklanır.

Listeria hastalığının belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

Ateş

Kas ağrıları

Baş ağrısı

İshal veya kabızlık

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Listeria enfeksiyonu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya hamile kadınlarda daha ağır seyredebilir.

Hamile kadınlar, yeni doğan bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (örneğin, kanser hastaları veya HIV/AIDS hastaları) risk grubundadır.

Listeria enfeksiyonu, hamile kadınlarda erken doğum veya bebeğin enfekte olmasına neden olabilir.

Listeria hastalığından korunmak için, gıda güvenliği kurallarına uymak gereklidir. Bu kurallar, çiğ veya az pişmiş et ve deniz ürünlerinin yenmemesi, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi ve çiğ sebze ve meyvelerin iyi yıkanması şeklinde özetlenebilir. Ayrıca, riskli kişilerin dikkatli olması ve mikroorganizma içeren gıdalardan uzak durması da tavsiye edilir.

Listeria enfeksiyonundan şüphelenildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

LİSTERİA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Listeria, çok seyrek görülen bir hastalıktır ve çiğ gıdalarda, toprakta, birçok memeli, kuş ve balığın dışkısında yaşayabilir.

Enfeksiyonun hafif belirtileri ishal ve kusma şeklindedir, ancak üç gün içinde uygun ilaçlarla bağışıklık sistemi bakteriyi ortadan kaldırır. Bununla birlikte, ABD'de bu hastalığa her yıl bin 600 kişi yakalanır ve 260 kişi hayatını kaybeder.