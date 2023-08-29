Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti

Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu Gerard Depardieu Türk dokunuşlarıyla gençleşti. Türkiye'yi çok sevdiğini ve İstanbul'da yaşamak istediğini her fırsatta dile getiren ünlü Fransız aktör Depardieu, geçtiğimiz günlerde yine ülkemizdeydi. Gerard Depardieu, İstanbul'da estetik operasyon geçirdi.

Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen ve sık sık İstanbul’u ziyaret eden Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu son ziyaretinde estetik operasyon geçirdi. Ünlü aktörün Türkiye’de yüz gençleştirme operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi.

3381513-a7c7f8dc76fb8330ae5fd6690de181fd.jpg

SIVI ENJEKTE EDİLDİ

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre 74 yaşındaki aktör, Dr. Funda Meşeli Türker'e giderek rejuvenative yani yüz gençleştirme tedavisi görmüş. Deperdieu, yüzüne enjekte edilen sıvılar ve bakım sayesinde cildini yeniletti.

55-pewr.jpg

Usta oyuncu, operasyon sonrası Dr. Türker ile de filmler, edebiyat ve tüm dünyadan sağlık turizmi için ülkemize gelen misafirler üzerine bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Ünlü aktör geçtiğimiz hafta da kebap yemek için bir günlüğüne İstanbul'a gelmişti

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması Dünya
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması
Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini Ekonomi
Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da Spor
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi Güncel
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti Güncel
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak Güncel
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak