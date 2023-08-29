Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen ve sık sık İstanbul’u ziyaret eden Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu son ziyaretinde estetik operasyon geçirdi. Ünlü aktörün Türkiye’de yüz gençleştirme operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi.

SIVI ENJEKTE EDİLDİ

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre 74 yaşındaki aktör, Dr. Funda Meşeli Türker'e giderek rejuvenative yani yüz gençleştirme tedavisi görmüş. Deperdieu, yüzüne enjekte edilen sıvılar ve bakım sayesinde cildini yeniletti.

Usta oyuncu, operasyon sonrası Dr. Türker ile de filmler, edebiyat ve tüm dünyadan sağlık turizmi için ülkemize gelen misafirler üzerine bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Ünlü aktör geçtiğimiz hafta da kebap yemek için bir günlüğüne İstanbul'a gelmişti