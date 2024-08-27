Ölümcül virüse karşı kırmızı alarm! İlk vaka görüldü! Tedavisi yok! Belirtileri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölümcül virüse karşı kırmızı alarm! İlk vaka görüldü! Tedavisi yok! Belirtileri belli oldu

Korona virüs pandemisinin ardından dünya genelinde başlayan salgınlar arasına bir yenisi daha eklendi.

ABD'de sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan ölümcül bir virüs nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.

Bu virüse yakalananların yaklaşık %30'u yaşamını yitirirken, hastalığı atlatanlar ise ciddi nörolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Henüz hastalığa yönelik etkili bir tedavi yönteminin bulunmuş olmaması vurgulandı.

BELİRTİLERİ BELLİ OLDU!

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku hali gibi semptomlar yer alıyor.

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ABD, doğu at ensefaliti (Eastern Equine Encephalitis) virüsüne karşı önlemler almaya başladı.

Massachusetts sağlık departmanından Robbie Goldstein, Boston'un batısında yer alan Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Goldstein, bu vakanın eyaletteki bu yılın ilk vakası olduğunu belirtti.

Ayrıca, eyalet yetkilisi Ashley Randle, bölge halkını sivrisinek kovucu ürünler kullanmaya ve cildi kapatan giysiler giymeye teşvik etti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde akşam saatlerinde planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını da duyurdu.

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