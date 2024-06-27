Ölümden dönen Macar yıldız sessizliğini bozdu. İlk uçakla ülkesinin yolunu tuttu

Euro 2024, A Grubu'nda oynanan İskoçya - Macaristan maçının 68. dakikasında İskoçya kalecisi Gunn ile çarpışarak yere yığılan Barnabás Varga, Stuttgart'taki hastaneden taburcu edildi.

Çarpışmadan sonra bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan oyuncu acilen ameliyata alınmıştı. Birkaç günlük gözleminin ardından dün taburcu olan futbolcu, karısı Laura ile birlikte Macaristan'a uçtu.

Çift, Budapeşte'deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda kendilerini bekleyen Macar basınının taleplerini kırmadı. Varga, yaptığı açıklamada "Olaydan sonra birçok destek mesajı aldım. Herkese çok teşekkür ederim. Tekrar evde olmak güzel. Şimdi birkaç hafta dinleneceğim. Bundan sonra da iyileşmeme odaklanacağım. Geriye dönüp bu olayı inceledim. Daha da kötü olabilirmiş" diye konuşan forvet oyuncusu, ülkesinin Euro 2024 performansını da övdü.

Barnabás Varga, kaldırıldığı hastanede yüzündeki kırıklar nedeniyle yüz ameliyatı olmuştu.